Réouverture post-COVID-19 incertaine pour plusieurs restaurateurs d'Halifax

Des bars et des restaurants d’Halifax ont dû fermer de façon définitive en pleine pandémie. C’est notamment le cas du seul bar LGBTQ de la ville, le Menz and Mollyz. L'avenir de plusieurs autres est remis en question.

Les chefs propriétaires du restaurant Studio East, André et Guy Pratt, doutent de leur capacité à rouvrir post-COVID-19. Leur plus grand défi : le paiement du loyer. C’est le problème signalé par le plus grand nombre de restaurateurs en Nouvelle-Écosse, selon leur association provinciale.

La vapeur pourrait toutefois tourner pour les frères Pratt, deux semaines après l’annonce de la fermeture définitive de leur restaurant. Ils sont en discussions avec le propriétaire de leur espace commercial.

Il a commencé à voir qu’est-ce qui va vraiment arriver et ce que ça va être à long terme , expose André Pratt, copropriétaire du Studio East.

La partie n’est toutefois pas gagnée.

Malgré les aides des gouvernements municipal, provincial et fédéral, les restaurateurs devront mettre les bouchées doubles pour survivre dans un nouvel environnement truffé de nouvelles règles de santé publique.

Les frères Pratt comptent en partie sur des places en terrasse pour augmenter leur capacité d’accueil et sur les boîtes de repas prêts à cuisiner.

On veut aussi essayer comme un market style où tu peux venir et acheter de la nourriture, pis tu peux la préparer à la maison toi-même , indique M. Pratt.

Dans la même veine : un des trois partenaires du restaurant Water & Bone, dont l’avenir est incertain, vient de démarrer son entreprise de boîtes de ramens à assembler à la maison.

Moins de restaurants et de bars post-COVID-19?

L'auteur du blogue Halifax Retales, Arthur Gaudreau, s’intéresse au monde de la restauration depuis de nombreuses années. Il n’y a pas, selon lui, plus d’établissements qui ferment ces jours-ci à Halifax.

D'après mes observations, il ne semble pas y avoir d'augmentation de mars à mai par rapport à d'autres autres années , affirme M. Gaudreau.

Il faudra, selon lui, encore attendre au moins deux ou trois mois avant de commencer à observer les conséquences permanentes de la COVID-19 sur le milieu.

Entre-temps, la province a donné le feu vert aux établissements pour rouvrir dès le vendredi 5 juin.

Certains, comme ce café-chocolatier, à Halifax, ont toutefois choisi d'attendre avant d'inviter les clients à s'asseoir à l’intérieur.

Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'hésitations au niveau, non seulement au niveau de la clientèle, mais au niveau des employés, et je pense que garder cette mesure de distanciation là, quand on le peut pour certaines entreprises, je pense que ça va être important , dit Nathalie Morin, copropriétaire, Rousseau Chocolatier.

Ils vont, pour le moment, privilégier le service au comptoir et miser sur leur terrasse extérieure.

