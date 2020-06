En Outaouais, la santé publique a indiqué dans son premier rapport quotidien du mois de juin avoir détecté une seule nouvelle infection sur son territoire. Il y a donc eu un total de 537 cas de COVID-19 en Outaouais depuis le début de la crise sanitaire.

Aucun nouveau décès n’a été rapporté — le bilan est toujours de 18 victimes — et l’Outaouais compte 322 cas résolus. Cela signifie que sur les 537 cas confirmés, seuls 197, ou 36 %, sont toujours actifs.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais fait toujours état de trois éclosions actives dans des milieux de vie pour aînés. Ces établissements dénombrent au total 67 cas encore actifs.

Il y a toujours 14 personnes à l’hôpital à cause de la COVID-19 en Outaouais, dont 2 qui reçoivent des soins intensifs.

En ce qui concerne le portrait de la situation dans l’ensemble de la province, les indicateurs continuent d’être encourageants pour le premier ministre François Legault. Après l’ajout de 202 décès dans le bilan de dimanche, 20 nouvelles morts ont été recensées dans la mise à jour de lundi.

La santé publique a également fait état, lundi, de 295 nouveaux cas confirmés au Québec, ce qui est bien inférieur aux augmentations rapportées dans les dernières semaines. Les hospitalisations, qu’elles soient aux soins intensifs ou non, sont aussi à la baisse.

15 nouvelles guérisons à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) a pour sa part indiqué, lundi, avoir dépisté 11 nouveaux cas sur son territoire, mais aussi que 15 personnes de plus ont pu vaincre la COVID-19.

Il n’y a pas eu de nouveaux décès attribuables au coronavirus dans la capitale non plus. En soustrayant les 1610 cas résolus et les 244 morts des 1962 cas confirmés en laboratoire jusqu'à maintenant, il ne reste plus que 108 cas actifs à Ottawa.

SPOSPO n’a recensé aucune nouvelle hospitalisation, ce qui veut dire qu’il y a toujours 38 Ottaviens qui reçoivent des soins à cause de la COVID-19. L’agence de santé municipale est toujours aux prises avec 18 éclosions dans des établissements de santé et de soins sur son territoire, notamment dans des foyers de soins de longue durée.

Une situation relativement stable dans l'est de l'Ontario

Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO), lui, a confirmé deux nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire depuis vendredi. Des 149 infections recensées depuis le début de la pandémie, 115 sont résolues.

Les autorités ontariennes ont quant à elles rapporté 404 nouveaux cas confirmés dans la province, pour un total cumulatif de 28 263. L’Ontario déplore aussi 19 nouveaux décès causés par le coronavirus.

Les laboratoires ont analysé un peu plus de 14 300 échantillons dans les 24 dernières heures, bien en deçà de la cible gouvernementale d’au moins 16 000 tests par jour.

Avec les informations de Denis Babin