De passage sur les ondes d'ICI RDI, M. Nantel juge que ce qui se produit depuis deux mois, c'est une drôle d'inversion .

On avait beaucoup de réticence, au Québec, à s'en aller sur le web pour acheter des produits. Et puis, on a découvert, au cours des deux derniers mois, que c'est une expérience qui fonctionne quand même bien , a-t-il souligné.

À l'inverse, a-t-il poursuivi, on va peut-être découvrir que l'expérience en centre commercial est peut-être moins intéressante qu'elle ne l'était.

Couloirs de circulation, nombre maximal de clients dans un magasin, désinfection obligatoire des mains à l'entrée des commerces, retrait total des tables dans les foires alimentaires... La visite typique au centre commercial a disparu, pour être remplacée par une séance d'achats qui respecte les principes de précaution de la santé publique.

Toujours au dire de M. Nantel, la notion d'« achat spontané », cet article que l'on décide de se procurer en passant devant un étalage, au centre commercial, ou devant la vitrine d'une boutique, s'est elle aussi déplacée en ligne. Rien de plus simple de nos jours, croit-il, notamment en raison de la capacité des magasins virtuels à « apprendre à connaître » leurs clients.

Le centre commercial le permet aussi, mais à la condition de pouvoir vous parler; dans certains cas, à condition de pouvoir vous toucher, d'être à moins de deux mètres de distance , a encore indiqué Jacques Nantel.

Les consommateurs ont aussi tendance à entrer et sortir beaucoup plus rapidement des magasins, ce qui nuit à la découverte des goûts des clients, croit M. Nantel.

Toutes les choses qui étaient périphériques aux achats, comme prendre un café, rencontrer ses amis, ou simplement s'asseoir sur un banc... Tout cela est interdit, aujourd'hui, ce qui rend la chose beaucoup moins intéressante. Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal

En raison de tous ces facteurs, croit le spécialiste, l'intérêt pour le centre commercial devrait diminuer de façon importante, pendant longtemps.

M. Nantel a par ailleurs rappelé qu'au cours des deux dernières années, une certaine « fatigue » envers les centres commerciaux avait été constatée. La pandémie a coupé court à la tentative de réinvention de l'« expérience » de magasinage qui avait été entamée. Selon lui, « ce qui risquait d'arriver au cours des trois, quatre prochaines années est arrivé en deux mois ».

Le pire pourrait également être à venir, dit encore le professeur émérite à HEC Montréal. Car non seulement la récession qui semble se profiler à l'horizon va réduire les sommes dont disposent les consommateurs pour faire des achats, mais les détaillants doivent aussi supporter les coûts des aménagements spéciaux servant à faire respecter les règles sanitaires. Occuper un espace dans un centre commercial signifie déjà de payer un loyer onéreux, rappelle M. Nantel.

L'autre problème, mais cette fois pour les propriétaires de centres commerciaux, est que la future « expérience » de consommation pourrait tourner, pour le client, autour d'une meilleure connaissance du produit à vendre, mais sans que la boutique où le produit est vendu ait nécessairement besoin d'occuper plus d'espace dans le centre commercial.