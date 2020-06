Couvre-feu et présence militaire : les manifestations s'amorcent aux États-Unis

Anticipant un retour en force des manifestants dans les rues de plusieurs grandes villes des États-Unis, les autorités imposeront à nouveau le couvre-feu ce soir. Et elles pourront compter sur une aide supplémentaire : des militaires ont été déployés à Washington, non loin de la Maison-Blanche, tandis que d'autres ont fait appel à la garde nationale.

Peu avant l'entrée en vigueur du couvre-feu à Washington, les forces de l'ordre ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes sur les manifestants réunis au square Lafayette, près de la Maison-Blanche, avant que le président américain ne prenne la parole. Donald Trump a annoncé que des milliers de militaires seraient mobilisés à Washington pour contrôler les foules.

Des agents du Service des douanes et de la protection des frontières des États‑Unis (CBP) ont aussi été appelés en renfort dans la région de la capitale nationale, a annoncé un peu plus tôt Mark Morgan, commissaire par intérim du CBP. Ces "manifestations" ont sombré dans le chaos et l'action terroriste à cause de groupes radicaux et d'agitateurs , a-t-il écrit sur Twitter.

Pendant ce temps, le coup d'envoi a déjà été donné dans certaines villes américaines, comme à New York, où près de 1000 personnes se sont réunies en milieu d'après-midi, à Times Square. D'autres rassemblements sont prévus en fin de journée à Brooklyn et dans le Queens.

À compter de jeudi dernier, des manifestants ont envahi par milliers les grandes artères, de Boston à San Francisco, pour dénoncer la brutalité policière après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors de son arrestation par la police de Minneapolis.

Malgré le renvoi des quatre agents impliqués dans cette affaire et l’accusation pour homicide involontaire de Derek Chavin – celui qui a maintenu son genou sur le cou de la victime jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer –, les manifestants ne décolèrent pas et réclament que justice soit faite, tant pour George Floyd que pour ceux qui, avant lui, ont été tués par les forces de l’ordre.

Si la majorité des manifestations se sont déroulées pacifiquement jusqu'ici, plusieurs rassemblements ont occasionné des dérapages, la police répondant à coup de gaz lacrymogènes et de matraque face au vandalisme et au pillage de commerces.

Depuis vendredi, des milliers de soldats de la garde nationale du Minnesota sont déployés dans certaines villes de l’État, dont Minneapolis. D'autres États ont opté pour la même option, plus souvent qu'autrement après les appels à l'aide des maires et mairesses.

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a autorisé la mobilisation de quelque 700 membres de la garde nationale.

En réponse aux demandes du maire de Portland, la gouverneure de l'Oregon, Kate Brown, a accepté que 50 membres de la garde nationale viennent prêter main-forte, assurant que ceux-ci ne seront pas en première ligne , mais bien en soutien aux policiers.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleig McEnany, avait fait savoir lundi après-midi que les autorités pourraient compter sur une aide supplémentaire , sans préciser comment celle-ci se manifesterait.

Un centre de commandement central sera mis sur pied pour coordonner les effectifs, en collaboration avec les États, les gouvernements locaux, le général Mark Milley, chef d'état-major de l'armée américaine, et William Barr, le procureur général des États-Unis, avait aussi indiqué Mme McEnany.

Des véhicules transportant des militaires de la garde nationale ont été aperçus près de la Maison-Blanche, à Washington. Photo : Reuters / TOM BRENNER

Des couvre-feux prolongés

Après une autre nuit agitée à Washington, où la grogne s'est fait sentir jusqu'aux portes de la Maison-Blanche, le couvre-feu a été prolongé. Il commencera plus tôt que d'ordinaire au cours des deux prochains jours, soit dès 19 h (heure locale), au lieu de 23 h.

Tous les Américains devraient être révoltés par le meurtre de George Floyd. Toutefois, les fenêtres brisées et les pillages sont en train d'éclipser [la conversation sur] les systèmes dysfonctionnels qui ont fait que nous en sommes là , a déclaré la mairesse de Washington, Muriel Bowser.

À l'opposé, celui décrété à Minneapolis a été repoussé à 22 h (heure locale) et sera en vigueur jusqu'à 4 h du matin. À partir de vendredi, le couvre-feu imposé débutait à 20 h.

À New York, le maire Bill de Blasio et le gouverneur Andrew Cuomo se sont entendus pour faire respecter un couvre-feu à compter de ce soir, de 23 h (heure locale) à 5 h du matin, emboîtant ainsi le pas à une quarantaine d'autres villes qui appliquent déjà cette mesure. La présence policière sera aussi doublée afin d'éviter les dérapages, ont-ils ajouté.

Les agents du département de police de New York ont été déployés à Times Square, où des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer le meurtre de George Floyd. Photo : Reuters / MIKE SEGAR

Tandis que la Californie a imposé de nouveaux couvre-feux à des villes qui ont connu des débordements, les autorités de San Francisco et de Los Angeles veilleront à faire respecter celui décrété sur leur territoire respectif. À San Francisco, il sera en vigueur de 20 h (heure locale) à 5 h du matin; celui de Los Angeles s'étendra de 18 h (heure locale) à 6 h du matin.

Nous allons imposer un couvre-feu pour une autre nuit afin d'assurer la sécurité de tous et d'aider les premiers répondants , a indiqué le maire de Los Angeles, Eric Garcetti.

Des couvre-feux ont aussi été prolongés dans les villes de Philadelphie, Atlanta, Orlando, pour ne nommer que celles-ci.

De grandes maisons de disques, comme Sony Music, Warner Music Group et Universal Music, ont par ailleurs annoncé qu'elles suspendaient leurs activités mardi en signe de solidarité avec les manifestants.