Circulation dans Saint-Roch : la Ville modifie son plan

Moins d’une semaine après avoir précisé les détails de son plan de réaménagement de la circulation dans Saint-Roch, l’administration Labeaume corrige le tir. L’élargissement de la rue Dorchester sera effectué sur une plus longue distance afin de favoriser une meilleure circulation automobile.

Une seconde voie en direction nord s’ajoutera à partir du secteur de la rue Victor-Révillon , explique par courriel le porte-parole de la Ville de Québec, David O’Brien.

Cette modification vient contredire des documents rendus publics mardi dernier sur le site du réseau structurant de transport en commun.

À ce moment, il était précisé que la rue Dorchester passerait de trois à quatre voies - deux dans chaque direction - entre le boulevard Charest et la rue du Prince-Édouard seulement.

Les travaux sont rendus nécessaires par l’élimination de la circulation automobile de transit sur la rue de la Couronne afin de permettre le passage du tramway.

Les automobilistes devront donc entrer et sortir de la ville par la rue Dorchester.

Largeur des voies et du trottoir sur l'axe de transit de la rue Dorchester Photo : Radio-Canada

Congestion potentielle

L’administration Labeaume cherche à amoindrir les effets du retrait d’une voie de circulation sur la Côte d’Abraham, en direction nord.

À l’heure actuelle, l’artère compte quatre voies. Deux sont consacrées aux automobilistes et deux sont réservées aux autobus et aux taxis les jours de semaine, entre 7 h et 17 h 30.

Comme le tramway doit assurer le lien entre la Basse-Ville et la Haute-Ville par le biais d'un tunnel, les autobus ne circuleront plus, à terme, sur la Côte d’Abraham.

La Ville souhaite donc la réaménager à trois voies, soit une en direction nord et deux en direction sud.

Selon David O’Brien, il n’est pas possible de préserver deux voies dans chaque direction puisque le virage au pied de la Côte d’Abraham vers la rue Dorchester est trop étroit.

Les résidents profiteraient aussi du retrait d’une voie pour les automobiles.

Ce réaménagement avec deux voies en direction sud et une en direction nord pourrait permettre d’ajouter des espaces additionnels pour la circulation piétonne dans la Côte d’Abraham , précise M. O’Brien.

Et le budget?

L’administration Labeaume n’a pas encore chiffré les coûts de l’élargissement de la rue Dorchester.

Comme le tramway ne circulera pas sur cette artère, il y a fort à parier que le chantier ne sera pas inclus dans le budget de 3,3 milliards de dollars du projet de réseau structurant.

Impossible pour le moment de savoir si l’impact financier du prolongement des travaux jusqu’à la rue Victor-Révillon a été évalué par la Ville de Québec.