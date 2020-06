[En photos] Marche pacifique à Moncton en soutien au mouvement Black Lives Matter

L'organisatrice de la marche, Nellys Kalgora, est une étudiante de 12e année de l'école L'Odyssée à Moncton.

Comme bien d’autres, elle a déjà vécu du racisme à Moncton. Quand on est des personnes de couleur, on est une minorité. Plusieurs personnes ne se sentent pas familières avec nous et on le vit , dit-elle.

La jeune femme a voulu organiser cette marche pour réveiller la communauté et lui faire comprendre que ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas qu’on ne devrait rien faire .

Quand je vois les personnes de toutes les communautés, races et ethnicités se rassembler pour marcher pour cette cause, je vois qu'il y a un changement dans le coeur des personnes. Nellys Kalgora, l'organisatrice de la marche pacifique Black Lives Matter de Moncton

La mort de George Floyd dans la ville de Minneapolis le 25 mai dernier a été le déclencheur de manifestations aux États-Unis et partout dans le monde. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

Au départ, il y avait plus de 300 manifestants au Parc Victoria de Moncton lundi après-midi. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

Pour afficher leur solidarité, plusieurs manifestants ont décidé de poser un genou au sol. Cette pose a été popularisée par le joueur de NFL, Colin Kaepernick. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

« Les personnes qui se battent aux États-Unis, ce n'est pas seulement pour les droits des Noirs aux États-Unis, c'est pour les droits des Noirs partout », exprime la manifestante Nellys Kalgola. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

Les manifestants ont quitté le parc Victoria pour se rendre au centre-ville de Moncton lundi après-midi, où ils étaient alors plus de 400. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

Le poing levé fait référence au slogan du mouvement Black Power. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

« I can't breath » [je ne peux plus respirer] ont été les derniers mots de George Floyd, plaidant pour sa vie. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

Plusieurs manifestants portaient le masque pour respecter les règlements sanitaires de la province liés à la pandémie. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

« C'était mon devoir en tant que femme noire de me lever et de faire quelque chose», affirme Nellys Kalgora, l'organisatrice de la marche pacifique de Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy R Leblanc

Avec les informations de Mathieu Massé et les images de Guy R. Leblanc