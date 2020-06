L’ouverture de la Côte-Nord crée une ruée vers la pêche

Cette année, Mario Lirette ouvre son chalet un peu plus tard qu'à l'habitude. Les barrages routiers l’ont forcé à repousser son séjour sur la Côte-Nord. Au petit matin, il est parti de Donnacona, à l'ouest de Québec, pour arriver à Forestville le plus tôt possible.

Mario Lirette est venu de Donnacona pour se rendre à son chalet au Lac à la truite. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Je ne suis même pas arrêté faire d'épicerie. Normalement, j'arrête faire mon épicerie à Forestville pour donner une chance d'encourager la municipalité. Mais là, j'ai tout apporté mes affaires : pain, viande. J'ai toutes, toutes, toutes mes affaires , raconte Mario Lirette.

Mario Lirette peut enfin descendre son véhicule tout terrain à son chalet. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Quelques heures après la levée des barrages routiers à Tadoussac, une fébrilité régnait au poste d’accueil de la ZECZone d'exploitation contrôlée de Forestville. Les villégiateurs de l’extérieur de la région étaient nombreux à passer prendre leur carte de membre avant de se rendre à leur chalet.

Certains d’entre eux portaient un masque, se saluaient à distance.

La saison de pêche sera différente cette année, mais elle aura lieu. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Fins prêts

Ils étaient plusieurs à avoir fait l'épicerie avant de prendre la route lundi matin.

J’ai tout. Tout de A à Z. Les épiceries au complet. Tout, tout, tout. On avait même nos lunchs pour monter avec nos thermos de café , lance Robert Voyer en route vers son chalet.

De leur côté, Laurette et Guy Laliberté ont fait leurs courses à Sainte-Croix. On a seulement arrêté mettre du pétrole et chercher le permis de pêche , indique M. Laliberté.

Michel Brossard était prêt à se confiner pour près de deux semaines. Tout est fait, on a seulement arrêté pour prendre de l'essence, puis on a tout ce qu'il faut pour passer les 12 prochains jours. On s'en va en quarantaine dans notre chalet , raconte-t-il

Même si les contrôles routiers sont levés, la santé publique demande toujours à la population de limiter les déplacements entre les régions à ceux qui sont essentiels. Une période d’isolement volontaire de 14 jours est aussi recommandée aux visiteurs à leur arrivée sur la Côte-Nord.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais