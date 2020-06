Des événements technos reportés en raison des manifestations

Bien que nous comprenions que les joueurs et joueuses de partout dans le monde ont hâte de voir des jeux de PS5, nous ne pensons pas qu'il s'agit du bon moment pour une célébration , a déclaré Sony sur Twitter. Pour l'instant, nous voulons nous tenir en retrait et laisser des voix plus importantes se faire entendre.

Des manifestations parfois violentes visant à dénoncer la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, aux mains de quatre policiers blancs se tiennent depuis plusieurs jours dans plusieurs villes américaines. Si les manifestations ne sont jamais directement mentionnées dans le message, il est clair que c'est à elles que fait référence Sony.

Censée durer plus d'une heure, cette conférence virtuelle était le premier événement majeur de dévoilement en lien avec la console de prochaine génération de Sony, dont la sortie est prévue pour le temps des Fêtes. Elle devait offrir un premier aperçu des titres qui seront offerts.

La nouvelle date de la présentation n'a pas encore été communiquée.

Google reporte sa conférence

Le géant du web Google a annoncé lundi que la présentation de la prochaine mise à jour majeure de son système d'exploitation mobile serait reportée en raison des manifestations.

Nous avons hâte de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n’est pas le moment de célébrer , a déclaré l’entreprise la fin de semaine dernière sur son site web spécialisé dans la conception Android. Nous reportons l’événement du 3 juin et la sortie de la version bêta [du système d’exploitation]. Nous vous reviendrons bientôt avec plus d’informations.

Cette présentation en ligne avait été annoncée après l’annulation de la conférence annuelle Google I/O en raison de la pandémie de COVID-19. La première version bêta publique et toutes les nouvelles fonctionnalités d’Android 11 devaient y être dévoilées.

La nouvelle date de la tenue de l’événement n’a pas encore été précisée.

Une bande-annonce de Madden 21 également touchée

L’éditeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA), qui devait lever le voile lundi sur la prochaine version de sa simulation annuelle de football américain, a lui aussi décidé de reporter sa présentation en ligne en raison des manifestations.

Nous avions pris l'engagement de célébrer Madden NFL 21 avec vous demain, mais nous n’allons pas faire ça maintenant. Nous appuyons nos camarades, joueurs et joueuses, collègues et partenaires de la communauté noire. Notre attention immédiate se porte sur les actions à entreprendre pour provoquer le changement en ce qui concerne l’injustice et la discrimination systémique qui sévit dans la nation et dans notre monde , a déclaré l’entreprise sur Twitter, dimanche.

Nous trouverons une autre occasion pour parler football avec vous, parce qu'il s'agit d'une cause plus grande qu'un jeu vidéo, plus grande que le sport, qui nécessite qu’on soit tous et toutes solidaires, prêts et prêtes au changement , conclut son message.

L'entreprise EA a toutefois été critiquée par certains internautes, qui ont rappelé qu’elle avait censuré le nom de Colin Kapernick dans une chanson figurant dans la bande sonore de Madden NFL 19.

Rappelons que cet ancien quart-arrière avait suscité la controverse lors de la saison 2016 de la Ligue nationale de football (NFL) en s'agenouillant pendant l'hymne national afin de manifester contre le racisme et la violence policière envers les minorités.

EA s’était ensuite excusée pour l’incident, le qualifiant d'« erreur ».  (Nouvelle fenêtre) Celle-ci a été corrigée dans une mise à jour subséquente.