Le pont Brabant-Philippe à Gatineau finalement rouvert

Les amateurs de plein air et de sentiers peuvent à nouveau utiliser le pont couvert Brabant-Philippe, qui a été reconstruit après avoir été incendié à deux reprises.

Le pont en bois couvert de type Town québécois à travée simple a été incendié criminellement à deux reprises depuis sa construction et son inauguration en 2007.

Le projet avait été réalisé entre 2005 et 2007 par les bénévoles de la Corporation d'aménagement de la rivière Blanche.

Les travaux visaient à rétablir le lien cyclable et à raviver la riche histoire des bénévoles qui ont travaillé à sa construction initiale en 2005 , peut-on lire dans un communiqué de la Ville de Gatineau.

Un premier incendie en décembre 2011 a complètement détruit la structure du pont. Quatre jeunes avaient été reconnus coupables pour l’avoir incendié.

Le pont en bois couvert a été reconstruit et inauguré le 14 juin 2015.

Ensuite, un peu plus d’un an plus tard, le pont a de nouveau été incendié subissant des dommages évalués à 1 million de dollars.

Le pont Brabant-Philippe a été fermé à cause d'un incendie criminel en 2016 Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Aucune arrestation n'a été effectuée en lien avec cet autre incendie criminel rappelle la ville.

Le 21 novembre 2019, la Ville de Gatineau a octroyé un contrat de 1 107 254,09 $ à la firme Construction FGK pour la reconstruction.

Par voie de communiqué, le conseiller du district de la Rivière-Blanche, Jean Lessard, dit souligner la réouverture avec enthousiasme.

La fin des travaux de reconstruction de cet élément historique de la rivière Blanche signifie énormément pour ceux et celles qui fréquentent l'endroit et pour les bénévoles qui s'y dévouent , écrit le conseiller Lessard.

Les travaux de reconstruction du pont incluaient l'installation d'un système de sécurité. Celui-ci assurera un transfert des données enregistrées pour une visualisation en temps réel par des gardiens de sécurité. Photo : Radio-Canada / Martine Sauvé

Le pont est situé dans le Parc fluvial de la Rivière Blanche, au bout de la rue des Sables, juste derrière l'aréna Campeau. Il constitue un premier jalon du sentier qui comprend 14 kilomètres de pistes cyclables et pédestres et deux autres ponts couverts.