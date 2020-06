Des ordinateurs portables pour les jeunes du Centre jeunesse de l'Estrie

Ce matériel aidera à garder les jeunes occupés, ce qui est très positif. Les livres et les bandes dessinées vont permettre d’encourager la lecture. Les jeux de société faciliteront les interactions sociales dans une même unité. Et, grâce aux jeux de PS4, les jeunes pourront améliorer leurs capacités de compétition positive , explique Annie Glode du Centre jeunesse de l'Estrie.

Ce don d'une valeur de 6000 $ permettra aussi aux jeunes de demeurer en contact avec leur famille à l'extérieur du centre pendant la pandémie.

Nous sommes conscients que la crise actuelle amène de nouveaux besoins et nous sommes heureux de pouvoir faire notre part pour les jeunes du Centre Val-du-lac , explique Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS.

Selon Martin Clermont, il est important pour la Fondation du CHUS de demeurer à l'écoute des besoins qui peuvent être exprimés au cours de cette crise sans précédent.

Même si ça sortait un peu de la mission standard de la Fondation qui est plus de supporter des projets de recherche et du renouvellement d'équipement, on pense que dans le contexte actuel, c'est très important d'être proche des différentes clientèles. Et je pense que nos donateurs seraient tout à fait à l'aise qu'on supporte des projets de cet ordre là présentement , indique Martin Clermont.

En avril, également, une campagne de sociofinancement organisée par une avocate de Sherbrooke avait permis d'amasser plus de 2 000 $ pour offrir des jouets aux jeunes résidents du centre.