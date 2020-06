Moins de 10 cas actifs de COVID-19 dans le Nord de l'Ontario

Les bureaux de santé du Nord de la province notent une accalmie, avec aucun nouveau cas de COVID-19 confirmé lundi, et seulement quatre nouveaux cas en 11 jours.

Par exemple, aucun nouveau cas n’a été signalé au Bureau de santé Porcupine depuis le 10 mai.

Et des 65 cas, seulement un demeure actif sur ce territoire.

Le bureau de santé du district de North-Bay-Parry-Sound, qui avait confirmé un cas de plus vendredi, a depuis ajouté trois nouvelles guérisons à son bilan.

À la Santé publique Sudbury et districts, on n'a signalé aucun nouveau cas du coronavirus depuis le 14 mai, tandis qu’au bureau de santé Algoma, le nombre de cas confirmé se maintient à 21 depuis plus d'une semaine.

Le plus récent cas nord-ontarien a été confirmé dimanche par le Bureau de santé du district de Thunder Bay. Un septuagénaire a contracté le coronavirus par contact proche et a été admis à l’hôpital.

Il s'agit du 82e cas sur dans ce district depuis le début de la pandémie.

Cela faisait près de deux semaines que cette région n’avait pas signalé de nouveau cas.

Date du dernier cas recensé par chaque bureau de santé publique du Nord de l’Ontario Bureau de santé du district de Thunder Bay : 31 mai

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound : 29 mai

Santé publique Algoma : 23 mai

Bureau de santé du Nord-Ouest : 21 mai

Santé publique Sudbury et districts : 14 mai

Bureau de santé Porcupine : 11 mai

Services de santé du district de Timiskaming : 30 avril

L'hôpital de Thunder Bay enquête par contre sur une possible éclosion, après qu'un médecin remplaçant ait reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

Lundi matin, Santé publique Ontario a confirmé un total de 404 nouveaux cas dans la province.

Le pourcentage de personnes rétablies atteint plus de 78 % en Ontario.