Québec accorde 6,5 M$ pour le développement de Péribonka

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest a annoncé aujourd’hui que cette somme était réservée pour la municipalité de Péribonka. Elle était accompagnée de la députée de Roberval, Nancy Guillemette. Cette dernière parlait au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

L’hôtel de ville fera partie du nouveau bâtiment multifonctionnel nommé Espace Péribonka.En ce qui concerne l’hôtel de ville actuel, qui abritait la caserne de pompiers, il a été démoli récemment.

Offrir des services publics de qualité et sécuritaires aux collectivités des quatre coins du Québec est primordial pour notre gouvernement. Les citoyennes, les citoyens, le personnel municipal et les pompiers de Péribonka pourront à présent bénéficier d’infrastructures répondant davantage à leurs besoins et à leur réalité.

Andrée Laforest, ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean