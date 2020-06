Daniel Boucher propose une série de concerts intitulée 4 jeudis de chez-nous à chez-vous!

La pandémie oblige les artistes à trouver d'autres façons de travailler et à mettre de l'avant leurs qualités d'entrepreneurs, constate Daniel Boucher, qui refait surface ces jours-ci avec un projet numérique.

Nous autres, les artistes, ça nous prend du temps à assumer qu'on est des entrepreneurs , annonce sans ambages le chanteur qui vit désormais à Mont-Louis, en Gaspésie.

Pour écrire une toune, paroles et musique, pour oser te présenter dans un festival, pour oser approcher des maisons de disque, c'est de entrepreneuriat, ça ! Mais, ça nous prend du temps à l'assumer. Daniel Boucher, au sujet de l'entrepreneur qui sommeille dans chaque artiste

Confronté comme tous les artistes à l'annulation de ses concerts, Daniel Boucher a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant sur pied une série de concerts en ligne.

On a monté notre propre plateforme, on a notre propre billetterie. Ça s'appelle Boucane en direct (boucaneendirect.com  (Nouvelle fenêtre) ) , explique l'artiste désormais installé en Gaspésie. Le premier projet qu'on lance, c'est une série de shows virtuels que moi, je vais présenter d'ici. Ça s'appelle 4 jeudis de chez-nous à chez-vous.

Des concerts seront donc offerts tous les jeudis de juin. Les trois premiers pourront être achetés à l'unité, au coût de 15 $ et le quatrième concert ne sera accessible qu'aux spectateurs s'étant procuré de billets pour les trois premiers concerts. La liste des chansons prévue à chaque concert est disponible sur la plateforme du chanteur.

Voici la liste des chansons qui seront offertes par Daniel Boucher lors de son concert du 4 juin. Photo : Daniel Boucher

Le confinement, une opportunité ?

Pour Daniel Boucher, la crise actuelle est une opportunité de foncer et de découvrir une nouvelle branche du métier qui est en train de s'ouvrir .

Pour celui-ci, il n'est pas question de remplacer les spectacles en salle, mais bien de développer une façon supplémentaire de se produire.

Par exemple, nous, on utilise Zoom, qui est une plateforme de réunion. Ce qui est le fun avec ça, avance le musicien, c'est que chaque participant est en caméra web. Si on est 500, je vois tout le monde et tout le monde se voit. Les gens peuvent même s'écrire en privé .

Qui sait? Cette épreuve est peut-être l'occasion de découvrir une autre façon de créer. Seul l'avenir le dira. D'ici là, Daniel Boucher compte bien mettre toutes les chances de son côté pour aller à la rencontre de son public.