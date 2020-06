Lendemain de casse au centre-ville de Montréal : 11 arrestations

En tout, 11 personnes ont été arrêtées lors de l’événement qui a secoué le centre-ville, où nombre de commerçants tentent tant bien que mal de se relever des mois de confinement de la COVID-19.

Selon le porte-parole du SPVM, André Durocher, neuf personnes ont été arrêtées pour entrée par effraction, une pour agression armée et une pour méfaits. D'autres arrestations sont à prévoir au cours des prochains jours ou prochaines semaines, a-t-il ajouté.

Au moins 75 rapports ont aussi été remplis pour divers méfaits à la suite de cette manifestation qui avait pourtant bien commencé, explique M. Durocher : Ça s’est très bien passé jusqu’à 20 h 30. Les gens ont respecté les consignes, une très belle marche pour démontrer leur indignation face à ce qui s’est produit aux États-Unis.

Mais les choses ont changé plus tard en soirée lorsque des groupes d'individus ont commencé à allumer des incendies, à lancer des projectiles dans les fenêtres, à enfoncer des vitrines et à piller des commerces dans les rues.

Comme c’est toujours le cas, il y a des gens qui profitent de ces grands événements pour y commettre de la casse et des méfaits. Dès que la noirceur s’est amenée, on a vu que le ton changeait et que les gens devenaient plus agressifs.

André Durocher, porte-parole du SPVM