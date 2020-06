Des employés albertains de résidences de longue durée passent toujours d’un site à l’autre

En ce moment, malgré des efforts pour recruter des gens et mettre en place d’autres options, il n’est pas possible d'affecter chaque employé dans un seul établissement à Vegreville , affirme la porte-parole de Services de santé Alberta (AHS), Kerry Williamson.

Nous devons avoir un nombre d’employés approprié dans chaque site pour continuer à fournir un service de qualité en toute sécurité. Kerry Williamson, porte-parole de Services de santé Alberta

En Alberta, des milliers d’employés cumulaient plusieurs emplois à temps partiel dans des résidences pour personnes âgées quand le nouveau coronavirus a fait son apparition en Alberta. À la fin du mois d'avril, la médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw, leur a interdit de travailler dans plus d’un établissement.

La décision vise à limiter les risques de contamination des résidents, qui sont parmi les plus touchés. Sur 143 décès attribués à la COVID-19 dans la province, 108 concernent des résidents de ces centres.

Manque de personnel

Le ministère de la Santé a fait savoir, vendredi, que 8 résidences sur environ 400 ne respectent toujours pas les nouvelles règles.

Les syndicats des employés estiment que la situation est rendue plus complexe par la mosaïque actuelle, avec des résidences publiques gérées par Services de santé Alberta, d’autres gérées par des groupes religieux ou sans but lucratif, et des centres gérés par des entreprises privées.

À Vegreville, AHSAHS gère directement une résidence et sous-traite la gestion des trois autres au privé.

Salaires à la baisse

La directrice générale de l’organisme Friends of Medicare, Sandra Azocar, rappelle que la situation est particulière à Vegreville parce que, il y a un an, une des résidences a changé de mains dans des conditions difficiles pour les employés.

Le nouveau propriétaire du centre Century Park, Optima Living, a licencié plus de 50 employés, avant de leur offrir un poste, payé 8 $ de l’heure de moins. Une lettre envoyée aux employés mettait de l’avant un meilleur retour sur investissement pour les actionnaires .

Le président du Syndicat de la fonction publique de l'Alberta, Guy Smith, estime que les exemptions découlent du manque chronique d’employés dans ce secteur. Il demande que le gouvernement intervienne pour que les employeurs recrutent suffisamment de personnel.

Une seule exemption

Le porte-parole du ministère de la Santé, Tim McMillan, assure que le bureau de la Dre Hinshaw n’a reçu qu’une demande d’exemption, celle en provenance de Vegreville.

Si la demande est acceptée, des mesures strictes de prévention seront mises en place. Les employés devront en particulier changer de vêtements s’ils passent d’un établissement à l’autre et ils ne pourront pas, dans la mesure du possible, travailler dans deux endroits différents la même journée.