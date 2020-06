Plusieurs services reprennent dès aujourd’hui dans la région

Le port du masque est conseillé en tout temps et même exigé à certains endroits par les propriétaires des lieux.

Services en reprise pour le 1er juin, hors grand Montréal : Les salons de coiffure

Les centres commerciaux

Les palais de justice

Les campings

Les commerçants qui exploitent des établissements à l'intérieur des centres commerciaux peuvent rouvrir leurs portes, mais le magasinage revient avec un visage bien différent.

Les restaurants seront ouverts, toutefois les usagers pourront en profiter seulement en formule pour emporter, puisque les aires de restauration ne pourront pas être utilisées par la clientèle.

Les tables des aires de restauration demeureront inaccessibles pour la clientèle à Place du Saguenay. Photo : Steeven Tremblay

Les commerçants devront surveiller le nombre de clients qui entrent dans leur commerce en plus de leur demander de se laver les mains.

Hier, la propriétaire de la boutique de Spécialité Suzette à Place du Saguenay s'avouait nerveuse à l'idée de rouvrir son commerce ce matin.

On est très fébriles et on se lance dans l’inconnu complètement, on ne sait pas la réponse des clients , confie-t-elle.

Services de soins en reprise pour le 1er juin, hors grand Montréal : Cabinet de dentistes

Cabinet des physiothérapeutes

Cabinet des massothérapeutes

Certains professionnels de la santé de la région ne pourront toutefois pas ouvrir leurs portes, faute d'avoir trouvé des équipements de protection à temps.