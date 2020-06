Le gouvernement Ford change les règles sur les mises à pied

La province lève aussi l'obligation qu'auraient eu les compagnies de verser des indemnités de départ dans une telle situation.

Le gouvernement Ford fait valoir dans un communiqué, lundi, qu'une telle obligation pourrait causer la faillite de nombre d'entreprises dans le contexte actuel.

La province cite l'exemple d'un restaurant employant 30 personnes qui aurait pu être tenu de verser des indemnités de licenciement atteignant 100 000 $.

De leur côté, les employés en mise à pied temporaire ou ceux dont les heures de travail ont été amputées à cause de la pandémie conserveront leur poste jusqu'à nouvel ordre.

Ces travailleurs seront considérés comme étant en « congé spécial » et pourront continuer à bénéficier des programmes d'aide fédéraux.

Alors que nous prenons les mesures nécessaires pour relancer l'économie d'une manière graduelle et sécuritaire, nous devons nous assurer que les propriétaires d'entreprises peuvent rouvrir leurs portes et que les travailleuses et travailleurs ont des emplois à réintégrer.

Monte McNaughton, ministre du Travail