Ouverture de commerces lundi : Lacombe demande aux Ontariens de rester chez eux

Ce sont mes clients qui m’ont appris que nous pouvons rouvrir , a expliqué Maude Elysa propriétaire du salon Coiffure Moda Elysa, qui a répondu à ses appels jusqu'à 21 h certains soirs.

Elle compte parmi ses clients des Ontariens qui envisagent de faire le trajet pour recevoir une coupe de cheveux. Le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, leur demande de rester chez eux.

L’idée, c'est de ne pas prendre de risques inutiles; traverser la frontière pour se faire couper les cheveux, c'est pas un besoin essentiel , soutient M. Lacombe en entrevue à Radio-Canada. On demande aux gens de rester chacun dans leur province : c’est pas parce que les contrôles ont été levés que tout le monde peut circuler.

Mathieu Lacombe, ministre québécois de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Je ne leur [aux commerçants ] demanderai pas de jouer aux enquêteurs, par contre, l’idée c’est de pas encourager ça, ça peut arriver, mais on se fie sur la bonne volonté de tout le monde autant du côté ontarien que québécois pour assurer que seulement les déplacements essentiels soient faits entre les deux provinces , a mentionné le ministre Lacombe.

Le 1er juin marque la nouvelle phase du plan de relance de l'économie du Québec, avec le feu vert désormais donné aux services de santé privés comme les dentistes, les physiothérapeutes et les massothérapeutes, ainsi qu'aux services de soins personnels comme les coiffeurs et les barbiers qui ont leurs activités en dehors de la grande région de Montréal et la région de Joliette, au Québec.

Je me sens comme le père Noël, quand je les rappelle, ils sont tellement heureux de me parler. Maude Elysa propriétaire du salon Coiffure Moda Elysa

L'expérience dans un salon de coiffure sera bien différente à l'ouverture lundi. Photo : Radio-Canada

Nous ne sommes pas essentiels, mais nous semblons être essentiels au bien-être de certaines personnes , a-t-elle déclaré.

« Des plaques de l'Ontario dans le stationnement »

Le salon de coiffure Moda Elysa est situé aux Galeries Aylmer, un centre commercial également autorisé à rouvrir lundi.

Le 1er juin, la province a également prévu l'ouverture de marinas, de lieux d'hébergement, dont le réseau Airbnb, et de terrains de camping à l'extérieur de Montréal.

Cependant, le plan n'est pas synchronisé avec le calendrier de déconfinement plus tardif de l'Ontario, ce qui explique que certains propriétaires d'entreprises de Gatineau s'attendent à ce que les résidents d'Ottawa trouvent le déplacement vers l'autre côté de la rivière irrésistible.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Guy Leblanc, le directeur des Galeries Aylmer de Gatineau, dit qu'il a hâte de voir les clients remplir à nouveau le centre commercial pour la première fois depuis sa fermeture en mars. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Nous allons certainement avoir des plaques de l'Ontario dans le stationnement la semaine prochaine , a déclaré Guy Leblanc, directeur des Galeries Aylmer. Alors nous nous préparons.

La déambulation au centre commercial, cependant, sera un peu différente de ce qui avait cours avant la pandémie : aucun banc confortable ni promenade pour enfants.

Il n'y aura pas non plus de tables et de chaises à l'aire de restaurants, a déclaré M. Leblanc, mais il y aura beaucoup de postes de désinfection des mains, pour que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils sont à l'intérieur.

Le plan de réouverture n'est pas parfait

Le bureau au centre commercial du député libéral du Pontiac, André Fortin, devrait également rouvrir lundi, ce qu'il a dit attendre avec impatience.

Au moment où les résidents se préoccupent du retour à la normale, M. Fortin a déclaré que le manque de synchronisme de l'Outaouais avec l'Est de l'Ontario pourrait présenter des défis, car les régions sont étroitement liées.

M. Fortin a déclaré qu'il aurait été logique d'avoir « plus de discussions » entre les gouvernements des deux côtés de la rivière.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de services sociaux, André Fortin Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas parfait. Cela va entraîner des problèmes, peut-être, de va-et-vient plus que d'habitude. Et c'est quelque chose que nous devrions essayer d'éviter , a-t-il déclaré.

En mars, des préoccupations de santé publique concernant la circulation en provenance d'Ottawa, qui a connu de nombreux autres cas de COVID-19, ont conduit à des points de contrôle où la police de Gatineau a empêché tous les voyageurs sauf les voyageurs essentiels d'entrer.

Ces points de contrôle ont été levés au début du mois de mai.

M. Fortin dit qu'il entend des électeurs qui sont à la fois enthousiastes à l'idée que les commerces rouvrent, mais craignent que la province ne bouge trop vite.

Mme Elysa a déclaré que c'était ce qu'elle ressentait; elle est ravie de revoir ses clients, mais serait dévastée si une cliente d'un salon de beauté tombait malade .

Avec les informations d’Amanda Pfeffer et Jérôme Bergeron