La Sûreté du Québec enquête sur trois incendies à Bury

La SQ indique que la cause des incendies demeure indéterminée. Les policiers étudient entre autres la possibilité qu'il s'agisse d'actes criminels. Toutefois, la SQ ne peut pas faire de liens entre les événements pour le moment.

Pour l'instant, on va vraiment parler d'événements distincts et on verra plus tard quand on sera plus avancé dans l'enquête s'il y a des liens à faire entre les événements.

Aurélie Guidon, porte-parole de la Sûreté du Québec