Ottawa annonce un premier coup de pouce de 2,2 milliards pour les villes

Depuis des semaines, les villes réclament à grands cris des fonds du gouvernement fédéral pour compenser leurs pertes de revenus. En avril, la Fédération canadienne des municipalités a réclamé de 10 à 15 milliards de dollars de la part d’Ottawa.

Les pertes de revenus liées à la COVID-19, y compris la baisse de fréquentation dans les transports en commun, notamment, ont créé un trou considérable dans le budget des municipalités.

Justin Trudeau a annoncé lundi matin un premier geste pour leur permettre de sortir la tête de l’eau.

Le paiement de 2,2 milliards de dollars du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence pour 2020-2021 sera accessible plus tôt que prévu pour les villes, soit dès juin.

Cette enveloppe leur permet de financer divers projets liés aux transports en commun, aux eaux usées, à l’eau potable et aux routes, notamment.

La pandémie a frappé de plein fouet les finances des villes qui, selon la loi, ne peuvent pas légalement enregistrer de déficits. Certaines doivent faire des choix difficiles.

Le maire d’Edmonton se demandait récemment s’il allait devoir interrompre le service de transport en commun cet été.

Les gouvernements municipaux réclament beaucoup plus que les 2,2 milliards du Fonds sur l'essence pour pouvoir boucler leur budget.

Justin Trudeau a abordé le sujet jeudi dernier avec les provinces lors de sa téléconférence hebdomadaire.

Selon nos informations, des discussions se poursuivent pour en arriver à un accord entre le gouvernement fédéral et les provinces pour regarnir les coffres des municipalités.

Les villes relèvent des provinces, et des négociations s’imposent pour acheminer l’argent.

Il faut en faire plus et on va en faire plus. Mais pour en faire plus, il faut travailler avec les provinces, parce que les municipalités sont [de] leur juridiction. On va être là pour investir, mais ça doit être fait dans le respect des champs de compétence, en partenariat avec les provinces.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada