Un dimanche soir à Minneapolis : « Prends une grande respiration, fille! »

Eric est assis sur un banc. Il boit une bouteille d’eau. Seul. Dans ce centre-ville désert. Il semble surpris lorsque je le salue. J’ai soif et je ne trouve nulle part où me procurer de l’eau. Il m’offre, affable, de guider mes pas vers une épicerie, pas trop loin.

Je suis en état de choc , me dit-il. Un camion a foncé sur la foule il y a à peine une heure. Il me montre les images. J’étais là, c’était le chaos. Comment les gens peuvent-ils être si cruels? Il prononce les mots lentement, hagard.

L’homme de 49 ans, noir, a quitté Chicago pour s’établir ici il y a quelques années, pour rejoindre son oncle, qui, me dit-il, était un ami de George Floyd. Mort lundi dernier, face contre terre, sous le genou d’un policier blanc. Son nom s’ajoute à la si longue liste des martyrs de la ségrégation. Son cri étouffé a soufflé l’Amérique ravagée par la peste du racisme et par un virus qui empêche aussi de respirer.

Alors que nous bavardons de tout cela, un tout jeune homme arrive de nulle part sur sa bicyclette. À bout de souffle. Il est blanc, frêle, mais surtout livide. Il s’appelle Ron. Il ne veut pas me dire son nom de famille. Je suis paranoïaque. Je sais, mais dans mon quartier, on voit des néonazis rôder et j’ai peur d’être identifié .

Ron et Eric. Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

Lui aussi était aux premières loges lorsque le poids lourd a foncé sur la foule. Ses grands yeux gris se remplissent de larmes. Il a besoin de parler. Ce pays doit changer! Comment peut-on continuer à s'appeler les États-Unis quand nous ne pouvons faire confiance ni au président ni à la police? Il se tait. Ravale ses larmes. Respire.

Eric soupire. Ron repart seulement après nous avoir dit à de nombreuses reprises de prendre soin de nous, de rester prudents, que c’était chouette d’avoir pu parler.

Eric, qui lui non plus ne veut pas donner son nom de famille, me dit que le soulèvement que connaît la ville a au moins ça de positif. On se sent ensemble, là-dedans. Jamais autant de Blancs ne m’ont parlé. J’ai aidé une fille blanche tout à l’heure qui s’était blessée en tombant, car elle a couru pour fuir le camion fou , raconte-t-il encore fébrile.

Les conditions des Noirs au Minnesota ne sont pas parmi les pires des États-Unis, mais la disparité entre les Blancs et les Noirs y est très élevée. Une inégalité qui se voit dans tous les indicateurs statistiques. Pauvreté, éducation, propriété, santé. La différence est énorme.

Je demande à Eric s’il croit que ce soulèvement va changer les choses. Non , me dit-il après y avoir pensé quelques secondes.

L’épicerie est fermée et Eric me propose de l’accompagner chez son oncle à quelques rues de là. Il s’appelle Richard. Il a 59 ans. Il est concierge d’un building mal famé dont l’entrée donne sur une sortie d’autoroute. Sur le trottoir, quelques voisins jouent aux dominos et boivent du whisky.

Eric et Richard Photo : Radio-Canada / Émilie Dubreuil

Je lui demande comment il se sent. Il me regarde, prend une grande respiration et me dit de faire pareil. Ne sens-tu pas cette tension dans l’air, ma fille? Ne sens-tu pas l’orage? Respire, fille, respire, tu vas le sentir .

Pourtant, la nuit est douce, pleine de parfum de ce mai qui se transforme en juin. Je vois à quelques mètres de là une dizaine d’hommes en tenue de camouflage qui tiennent leurs mitraillettes au repos, des camions militaires qui sont disposés de chaque côté de la rue.

À l’extérieur de la zone des manifestations, le silence est en effet gorgé de tensions. On a peur! Tu la sens, la peur. On a oublié le virus avec tout cela. On est dans le déni, mais les gens continuent de mourir. Du virus, du fentanyl, et en plus aux mains de la police .