L’unique ciné-parc de l’Île-du-Prince-Édouard fait fureur

Ouvert depuis une semaine, le cinéma en plein air pour automobilistes a immédiatement reçu le soutien des insulaires, jusqu’à afficher complet, à la grande surprise de son propriétaire Bob Doyle.

Pour ouvrir, le ciné-parc a dû s’adapter : réduction de 50 % de sa capacité, augmentation du nombre de toilettes, obligation de regarder les films depuis son véhicule ou encore respect des règlements de distanciation physique.

Ces consignes ont rassuré les spectateurs. On sort de la maison, on voit d’autres gens, d’autres enfants, on peut aussi garder la distance et c’est quelque chose de social à faire , affirme Cara Dempsey, résidente de Covehead.

Samedi soir, les deux films présentés ont attiré plus de 150 voitures. Malgré tout, le propriétaire du ciné-parc prévoit une diminution de ses recettes cette année.

Sans les règlements de distanciation physique, son cinéma de plein air pour automobilistes pourrait accueillir normalement plus de 350 véhicules.

La chute des ventes de produits du restaurant sur place aura également un impact sur son chiffre d’affaires.

Réinventer le cinéma de plein air pour automobilistes

Bob Doyle garde toutefois espoir. Il compte même profiter de la crise de la COVID-19 pour diversifier son offre.

Le propriétaire a investi dans un second écran géant, opérationnel dès la fin du mois de juin. Avec l’ajout de cet équipement, il désire organiser des concerts de musique afin d’attirer un nouveau public.

Les gens vont pouvoir rester dans leur voiture tout en participant à un spectacle , dit Steven Murray, résident de Summerside, bien emballé par ce concept.

Le propriétaire du ciné-parc de Brackley Beach affirme aussi qu’une église de Charlottetown souhaite utiliser son écran pour sa cérémonie du dimanche matin.

Avec les informations de Julien Lecacheur.