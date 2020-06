Le NPD critique un rapport de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan

Le chef du Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ), Ryan Meili, s’est exprimé, dimanche, sur ce rapport qui fait état du manque de personnel dans les centres de soins pour aînés et d'infrastructures adéquates pour assurer leur bien-être.

Il demande au gouvernement d’investir plus de ressources dans ces établissements pour aider à l’embauche et à la rétention de personnel, entre autres.

Il arrive qu’un résident appuie sur le bouton pour avoir de l’aide et que cette personne attende 30 minutes, voire une heure avant qu'on vienne la voir. Ryan Meili, chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan

L’élu néo-démocrate s’est également interrogé sur le moment choisi par la SHASHA pour publier ce rapport puisque celui-ci est tombé vendredi en fin de journée. « On sait que le vendredi après-midi, c’est quand le gouvernement veut que le public ne soit pas trop attentif à cette information, et on voit pourquoi », a-t-il dit.

Selon Ryan Meili, il n'y a pas assez de personnel dans les centres de soins pour aînés pour aider tous les résidents à prendre leur bain. Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Ryan Meili a par ailleurs exprimé des réserves quant à l’objectivité de ce document et des constats qui y sont soulevés.

C’est un rapport qui est connecté au ministère de la Santé, alors il faut avoir quelque chose de plus indépendant si on veut connaître la vraie situation. J’imagine qu’avec une situation plus indépendante comme on a vu en Ontario, ce serait encore pire ici. Ryan Meili, chef du Nouveau parti démocratique de la Saskatchewan

Au moment de publier ces lignes, le gouvernement de la Saskatchewan n’avait pas répondu aux sollicitations de Radio-Canada.