Qu'est-ce qui rouvre aujourd'hui en Outaouais?

Les centres de soins qui pourront rouvrir lundi : Physiothérapie

Acupuncture

Massothérapie

Cabinets de dentistes

J'ai hâte de reprendre, de retourner travailler , admet le physiothérapeute gatinois Richard Turgeon. Après 11 semaines de fermeture, il s'apprête enfin à retrouver ses clients en personne ce lundi. Mais les retrouvailles devront évidemment se faire avec de nouvelles modalités.

Richard Turgeon devra nettoyer fréquemment ses installations entre deux rendez-vous avec des patients. Photo : Radio-Canada

J'ai mis une demi-heure entre chaque client pour la première semaine, puis je vais ajuster en fonction de comment je gère ça, mais c'est sûr que ça demande plus de lavage , explique-t-il. J'ai commandé des masques, des sarraus, des serviettes, des draps pour suffire à la demande.

Les services d’esthétique qui pourront rouvrir lundi : Salons de coiffure

Barbiers

Salons de tatouage

Centres d’esthétique

Toilettage pour animaux

Les salons de coiffure et les barbiers en dehors du Grand Montréal pourront eux aussi rouvrir leurs portes à compter de lundi. Mais l’arsenal des coiffeurs et coiffeuses sera beaucoup plus costaud qu’avant la crise, souligne Toni Mechaalany.

J'aurai un masque, une longue chemise. Les clients vont devoir patienter dehors avant d'entrer , relate-t-il.

Toni Mechaalany ne lésine pas avec l'équipement de protection qu'il portera quand il va recommencer à accueillir des clients dans son salon de coiffure. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Cette nouvelle phase du déconfinement ne manque pas non plus d’attirer l’attention des Ottaviens, car les salons de coiffure de l’Ontario n’ont pas encore eu le feu vert pour rouvrir. On a beaucoup d'appels. On va d'abord servir nos clients réguliers, mais on a aussi beaucoup d'appels de l'Ontario , explique M. Mechaalany.

Les infrastructures touristiques qui pourront rouvrir dès lundi : Terrains de camping privés

Établissements de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

Zones d'exploitation contrôlée

Pourvoiries

Chalets à louer

Pourvoiries

Auberges et motels

De nombreux secteurs de l’industrie touristique pourront aussi reprendre du service dès lundi. C’est un soulagement, parce qu’on a travaillé énormément pour que ça se produise de notre côté , note le président-directeur général de l'Association des terrains de camping du Québec, Simon Tessier.

La clé du succès, elle repose sur les campeurs , souligne-t-il aussi, même si les propriétaires des différents terrains de camping devront adapter leurs pratiques. Si les gens ne veulent pas collaborer, ils ne resteront pas sur le terrain de camping.

Les consignes sanitaires sont affichées au Camping Ange-Gardien, en Outaouais. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

L'une des formalités entourant la location de chalets ou de logements — qu’ils soient privés ou administrés par la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec — comprend une règle voulant que les lieux soient loués en entier, une cellule familiale à la fois. Il n'est donc pas permis d’organiser un voyage en plein air entre amis ou avec des membres de la famille qui vivent à différentes adresses.

Le gouvernement recommande aussi aux Québécois de rester dans leur région autant que possible pour limiter les risques de propagation de la COVID-19. Les déplacements interrégionaux ne sont toutefois pas interdits.

Avec les informations de Jean-François Poudrier et Fiona Collienne