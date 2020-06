Accès à Internet : l’Ontario demande l’aide du fédéral

En raison de la pandémie de COVID-19, les écoles ontariennes resteront fermées jusqu’en septembre. Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a annoncé que l’année scolaire n’était pas perdue pour autant et a offert des outils d’éducation en ligne pour permettre aux élèves et aux enseignants de continuer d’avancer dans le curriculum. Cependant, plusieurs parents se sont plaints de ne pas avoir accès aux technologies nécessaires pour permettre à leurs enfants de poursuivre leur éducation.

La demande de dimanche, signée par le ministre de l’Éducation Stephen Lecce ainsi que Laurie Scott, ministre de l’Infrastructure, demande le soutien immédiat et urgent pour augmenter et accélérer le financement fédéral afin de répondre aux besoins et au manque d'accès à la bande passante.