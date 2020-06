Un travailleur de la santé acadien meurt du coronavirus

Sylvain Roy, 56 ans, était préposé aux bénéficiaires dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) durement touché par la pandémie, à Gatineau au Québec.

Il avait été déclaré positif au nouveau coronavirus il y a plus d’une semaine. Il avait été mis en isolement à la maison, sans symptômes alarmants. Puis, il a été retrouvé mort chez lui.

Sa soeur Yollande Roy, de Bathurst, affirme que rien ne laissait croire que son frère était dans un état grave.

On s'appelait souvent. Il me parlait comme d’habitude. La dernière fois, il a répondu « allo la belle ». Il me parlait comme je vous parle. Ça a été tellement vite.

Yollande Roy