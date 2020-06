Estriens et commerçants fébriles en vue de la réouverture de plusieurs commerces

« J’aimerais que tout soit rouvert! » Les prières de cette sherbrookoise seront en partie exaucées. Dès lundi, centres commerciaux, dentistes, coiffeurs et plusieurs autres commerces et services ouvriront leurs portes après plusieurs semaines de fermeture.

Le directeur des Galeries Quatre-Saisons à Sherbrooke attend les clients avec impatience. Au total, 27 des 30 commerces de l’établissement rouvriront leurs portes lundi.

Affiches, stations de désinfection des mains, flèches au sol… tout a été mis en place pour respecter les consignes de la santé publique.

On a des agents de sécurité qui vont se promener pour faire respecter [les règles] et pour aider les gens à comprendre. On a des personnes qui vont être attitrées au nettoyage de toutes les poignées, des équipements et des salles de bains, ça va être une rotation toute la journée , a indiqué le directeur général de l’établissement, Dominique Paris.

Nous sommes très excités, on avait très hâte de rouvrir. On avait beaucoup de commentaires que le monde et les commerçants avaient hâte d’ouvrir. Dominique Paris, directeur général des Galeries Quatre-Saisons

Les employés ont tout aussi hâte de reprendre l’ouvrage. Ça fait un bout qu’on est confinés, c’est sûr que ça va faire quelque chose de constructif à faire plutôt que de rester à la maison. On attend pas mal de monde. On va être occupé , a confié Pascal Saint–Laurent du magasin La Source.

Au Carrefour de l'Estrie, le port du masque sera fortement recommandé et le lavage des mains devra être effectué à l'entrée. La distance de deux mètres devra aussi être respectée entre les consommateurs. Tout comme les Galeries Quatre-Saisons, des flèches au sol ont été apposées afin d'aider à la circulation.

Il sera possible de profiter de la foire alimentaire qui demeurera ouverte. Toutefois, les commandes devront être prises pour emporter.

La fébrilité dans l’air

Outre les centres commerciaux, de nombreux autres commerces reprendront du service dès lundi. Parmi ceux-ci : les salons de coiffure, pour le plus grand bonheur de plusieurs.

La coiffeuse! s’exclame d’emblée une dame. J’ai pris mon rendez-vous le 12 juin . La coiffeuse, pour moi c’est une priorité pour le moment , a révélé une autre sherbrookoise.

Pour moi ce serait les dentistes, j’étais due pour le 7 avril et j’ai été coupée en raison de la pandémie , a renchéri une passante.

Plusieurs soins personnels et esthétiques ouvriront lundi. C’est le cas pour les cliniques de physiothérapie, d’ostéopathie, d’ergothérapie, de chiropratique, de massothérapie, de psychologie, d’optométrie notamment.