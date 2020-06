Dennis Oland conteste le rapport d'enquête de la Commission de police du N.-B.

Richard Oland a été tué en 2011. Son fils Dennis Oland a été reconnu coupable du meurtre, mais a ensuite été acquitté en appel.

Le juge Jack Walsh a critiqué l’enquête, notamment car la scène du crime n’a pas été sécurisée, et parce qu’on n’a pas demandé à un pathologiste d’analyser si un marteau de plâtrier était l’arme du crime.

La Commission de police du Nouveau-Brunswick a décidé d’examiner les homicides commis entre 2014 et 2019 et n’a trouvé qu’une seule affaire non résolue.

Le taux de condamnation sur les enquêtes conclues est de 100 %.

La Commission de police du Nouveau-Brunswick recommande une politique provinciale de gestion des affaires majeures.

Elle veut aussi des moyens de normaliser les procédures pour les crimes majeurs et les morts subites à Saint-Jean.