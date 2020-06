Un Néo-Brunswickois de 17 ans manque à l'appel

Alexander Joseph McManus a été vu pour la dernière fois sur le chemin Mount Middleton, une région près de Sussex, vers 14 heures le 26 mai dernier. Il a été porté disparu aux autorités policières deux jours plus tard.

La police et sa famille s'inquiètent pour son bien-être.

Alexander Joseph McManus mesure 1,8 mètre, a de longs cheveux bruns bouclés et des yeux bruns.

Il porte habituellement un chapeau de baseball et des espadrilles grises et il se peut qu'il conduise une bicyclette noire et orange sur laquelle est écrit hardrock , selon un communiqué de presse de la GRC publié vendredi.

Toute personne ayant des informations peut contacter la GRC de Sussex au 506-433-7700.