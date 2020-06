Avertissement de vents forts pour une partie de l’Alberta

Ces secteurs pourraient avoir des vents très forts qui pourraient causer des dommages.

Secteurs touchés: Bonnyville - Saint-Paul - Cold Lake - Lac La Biche

Cardston - Fort Macleod - Magrath

Crowsnest Pass - Pincher Creek - parc national des Lacs-Waterton

Edmonton - Saint-Albert - Sherwood Park

Fort Saskatchewan - Vegreville - Redwater - Smoky Lake

Hanna - Coronation - Oyen

Leduc - Camrose - Wetaskiwin - Tofield

Lloydminster - Wainwright - Vermilion - Provost

Red Deer - Ponoka - Innisfail - Stettler

Spruce Grove - Morinville - Mayerthorpe - Evansburg

Westlock - Barrhead - Athabasca

« Des vents très forts d'ouest à nord-ouest se lèveront dimanche soir avec des rafales pouvant dépasser 100 km/h. Les vents faibliront d'ici lundi matin », indique Environnement Canada.

Ces vents pourraient endommager des toitures et fenêtres et pourraient emporter les objets non fixés à une surface. Des branches d’arbres pourraient également être brisées.