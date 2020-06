Un spectacle des Trois Accords à Baie-Saint-Paul cet été... mais sous quelle forme?

C’est officiel, ça marche, on vous accueille à Baie-Saint-Paul cet été? peut-on entendre dire le directeur du Festif!, Clément Turgeon.

Je pense que ça va être le fun, ça va être un de nos seuls shows , mentionne de son côté le chanteur de la formation drummondvilloise, Simon Proulx.

Quelle forme prendra ce spectacle et comment s’adaptera-t-il aux mesures en place en pleine pandémie?

Les rassemblements sont toujours limités à 10 personnes à l'extérieur, en respectant la distanciation physique.

Le directeur des communications du festival, Charles Miller, entretient le mystère et n’a pas voulu donner plus de détails pour l’instant.

Une chose est claire : il ne s’agira pas d’un spectacle virtuel.

[Les Trois Accords] avaient envie de bâtir quelque chose avec nous et montrer qu’il est possible encore de faire des spectacles devant un public en chair et en os.

Charles Miller, directeur des communications, Le Festif! de Baie-Saint-Paul