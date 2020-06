Transportés par SpaceX, deux astronautes de la NASA entrent dans la station spatiale

Un peu moins de 19 heures après son décollage, vers 10 h 15, heure de Floride, la capsule Crew Dragon de SpaceX s'est amarrée sans encombre à l’ISS.

Environ trois heures plus tard, et après de nombreuses vérifications, l'écoutille a été ouverte, et les deux astronautes ont rejoint leur compatriote américain Chris Cassidy et deux cosmonautes russes, déjà présents à bord de la station.

La capsule SpaceX au moment de son approche finale vers la Station spatiale internationale. Photo : Image de la NASA

Cela faisait près de neuf ans qu’un vol habité n’avait pas décollé des États-Unis. Les astronautes se rendant à l'ISS empruntaient depuis toutes ces années des capsules russes Soyouz, qui décollaient du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan.

La mission a été rendue possible par SpaceX, la firme détenue par l’entrepreneur Elon Musk, qui a mis au point des fusées réutilisables. Elle peut sembler constituer un pas modeste dans l'exploration spatiale, mais la NASA y voit une révolution , car SpaceX va redonner aux États-Unis un accès à l'espace à un coût inférieur à celui de ses programmes précédents et lui permettra d’augmenter la fréquence de ses déplacements.

Pour 3 milliards accordés depuis 2011, SpaceX a entièrement développé son nouveau taxi spatial. Elle a promis à la NASA six allers-retours vers la station spatiale.

Bob Behnken et Doug Hurley (à droite) ont rejoint les trois autres astronautes qui étaient déjà présents dans la Station spatiale internationale. Photo : The Associated Press / NASA