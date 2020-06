L’Université de la Colombie-Britannique aura une semaine de lecture à l'automne dès 2021

La décision survient après des consultations qui ont montré un appui écrasant pour l’idée. L’Université de la Colombie-Britannique est l’une des rares grandes écoles postsecondaires du Canada a ne pas avoir de semaine de lecture à la session d’automne.

Selon l’étudiant de troisième année Max Holmes, qui est également membre du Sénat, la semaine de lecture débutera à la mi-novembre. Elle se fera toutefois au détriment de la période d’examen de 16 jours, qui passera à 12 jours à l’automne 2021.

« L’Université de la Colombie-Britannique est un peu comme le Titanic, il faut un certain temps pour changer de cap », a mentionné Max Holmes qui a voté en faveur de la proposition après avoir fait campagne pendant plusieurs années.

Un rapport de l’Alma Mater Society (AMS), un organisme sans but lucratif géré par des étudiants et qui vise à améliorer la vie universitaire, sociale et personnelle à l’Université de la Colombie-Britannique rapporte que les mois d’octobre et de novembre sont ceux où les services de consultations psychologiques sont le plus demandés, ce qui pourrait indiquer un plus grand stress chez les étudiants.

AMS croit qu’une pause pendant la session d’automne pourrait atténuer une partie de la pression subie par les étudiants.

La société a d’ailleurs sondé près de 7 000 étudiants en 2019 et plus de 80% appuyait la pause supplémentaire.

Aucune journée d’enseignement ne sera sacrifiée pour permettre la semaine de lecture. L’université raccourcira plutôt sa période d’examens. Elle commencera également à permettre la tenue d’examens le dimanche, une journée qui est typiquement sans examen.