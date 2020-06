COVID-19 : le Québec compte 202 morts supplémentaires

Ces 202 morts supplémentaires portent le total de décès dans la province à 4641.

On compte également 408 cas confirmés de COVID-19 de plus que samedi, ce qui porte le total de personnes infectées à 51 059. De ce nombre, 30 072 cas sont encore actifs en date de samedi.

De plus, on recense 1 198 patients hospitalisés, soit un de plus qu'hier. Parmi ceux-ci, 171 se trouvent aux soins intensifs, soit quatre de plus qu'auparavant.

Encore une fois, la région de Montréal est la plus touchée, avec un ajout de 210 infections confirmées, pour un total de 25 433. La Ville de Montréal a d'ailleurs renouvelé l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération jusqu'au 4 juin.