Réouverture des parcs nationaux : ce que l'on peut ou ne peut pas faire

Parc national Forillon

La plupart des sentiers pédestres sont accessibles, de même que le quai de Grande-Grave, les espaces verts et les plages. Les visiteurs ne pourront toutefois pas camper dans le parc avant le 22 juin.

Comme partout ailleurs, ils devront respecter les règles de distanciation physique. Concernant les activités d'interprétation, aucune décision n'a encore été prise.

La raison est bien simple : pour ces activités il y a un contact très rapproché entre les différents visiteurs et entre les visiteurs et les interprètes , note le directeur du parc, Stéphane Marchand.

Le pavillon d'accueil et la route au-delà de Grande-Grave ne seront pas accessibles en raison de travaux en cours.

Il sera possible de se rendre au Cap-Bon-Ami, dans le parc national Forillon (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan

Le site web de Parcs Canada indique que l'ouverture du parc est prévue pour le 8 juin. De plus, Transports Canada interdit aux bateaux d'excursion de 12 passagers et plus de reprendre la mer avant le 30 juin.

Du côté des parcs nationaux gérés par la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec , il est possible de pratiquer des activités d'un jour, comme la randonnée pédestre, depuis le 20 mai.

D'autres services seront également offerts au cours des prochains jours.

Parc national de la Gaspésie

Sentiers accessibles : La Chute-Sainte-Anne, La Lucarne, La Saillie, La Chute-du-Diable, Le Chemin-du-Diable, Le Mont-Olivine et L'Abri de la Serpentine (Stationnement Ruisseau-Isabelle)

Ouverture des terrains de camping : 5 juin (19 juin pour le prêt-à-camper)

Séjour en chalet et pêche avec hébergement : dès le 12 juin

Ouverture du gîte du Mont-Albert : 19 juin

Le restaurant, la piscine et le sauna du gîte sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Parc de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Parc national du Bic :

Sentiers accessibles : Le Chemin-du-Nord, Le Contrebandier, La Pinède, Le Scoggan, Le Pic-Champlain, La Citadelle, Les Anses, L'île-aux-Amours et Le Mont Chocolat

Sentiers de vélo : ouverts

Ouverture des terrains de camping : 5 juin (campings Tombolo et Rioux), 1 er juin (camping La Coulée et prêt-à-camper), 3 juillet (camping de la Rivière-du-Sud-Ouest)

juin (camping La Coulée et prêt-à-camper), 3 juillet (camping de la Rivière-du-Sud-Ouest) Hébergement : dès le 5 juin pour les séjours en chalet, 12 juin pour les yourtes

Activités nautiques : ouvert pour les embarcations personnelles seulement au Havre-du-Bic

Accès aux bâtiments de service et aux toilettes : 5 juin

Le parc du Bic Photo : Radio-Canada

Parc national du Lac-Témiscouata :

Sentiers accessibles : Montagne-du-Fourneau et Grey-Owl

Activités nautiques : ouvert pour les embarcations personnelles seulement

Pêche à la journée : possible depuis le 22 mai

Ouverture des terrains de camping : 1 er juin, prêt-à-camper à partir du 5 juin

juin, prêt-à-camper à partir du 5 juin Séjour en refuge : annulés jusqu'à nouvel ordre

Séjour en canot-camping : date à confirmer

Il est possible de faire des activités nautiques au parc du Lac-Témiscouata, mais avec sa propre embarcation (archives). Photo : Radio-Canada

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Sentiers accessibles : Des-Méandres-à-Falaises et de la Statue (dès le 30 mai), sentier menant au belvédère La Halte du Béluga et point de vue de l'Île Saint-Louis, point de vue de l'Anse-de-Tabatière, Pointe-de-l'Islet

Pêche à la journée : ouverture à partir du 6 juin

Ouverture des terrains de camping : 5 juin, prêt-à-camper à partir du 19 juin

Le parc national du Fjord-du-Saguenay Photo : iStock

Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Le parc demeure fermé jusqu'au 1er juillet, puisque les entreprises qui offrent les excursions ne peuvent opérer jusqu'au 30 juin.

L`île Bonaventure ne sera pas accessible avant le 1er juillet (archives). Photo : Radio-Canada

Parc national de Miguasha

Seule la randonnée pédestre sera autorisée sur le territoire du parc, à partir du 19 juin.

Aucun bâtiment de service n'est accessible, incluant les salles de toilette, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Seule la randonnée pédestre est permise au parc national de Miguasha (archives). Photo : Radio-Canada

Parc national d'Anticosti

Le territoire demeure fermé jusqu'à nouvel ordre. En temps normal, ce parc national est accessible seulement à partir du 20 juin.