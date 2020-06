Un incendie maîtrisé à bord d’un pétrolier au large de Terre-Neuve

L'Office Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers ( OCTNLHEOffice Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers ) indique que Suncor Energy a confirmé que le feu était bel et bien éteint, que tout le monde à bord était présent et qu'il n'y avait pas eu de blessés.

L'Office explique qu’on attendait plus d'informations de la part de Suncor Energy sur leur évaluation de la cause de l'incendie et des dommages.

On rapporte aussi que le navire a été mis hors service pour entretien et qu'il n'y a plus de gaz ni de matière brute à bord.

Plateforme de production pétrolière Terra Nova Photo : La Presse canadienne / ANDREW VAUGHAN

Suncor Energy dit qu'elle travaillait en étroite collaboration avec l' OCTNLHEOffice Canada-Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers et qu'elle avait commencé une enquête sur la cause de l'incendie, mais qu'elle ne pouvait pas commenter les dommages subis par le navire.

La société énergétique a déclaré que la sécurité des 82 personnes à bord du FPSO Terra Nova reste sa priorité absolue.