Un employé d’un magasin Rona d'Halifax déclaré positif à la COVID-19

Un porte-parole de la société Lowe's Canada, propriétaire des magasins Rona, indique dans un courriel à CBC que l'un de ses employés a reçu un résultat positif et en a informé le magasin samedi.

Le magasin a été fermé le même jour. L'employé a travaillé pour la dernière fois jeudi.

Nous prenons la situation très au sérieux. Pour protéger la santé et la sécurité de nos associés et de nos clients, nous avons fermé le magasin le 29 mai et procédons aujourd'hui à un nettoyage et une désinfection en profondeur des locaux , soutient Lowe's Canada dans un communiqué.

Lowe's Canada rapporte que les personnes qui travaillaient en étroite collaboration avec l'employé ont été mises en quarantaine préventive rémunérée à domicile. La compagnie a ajouté que les responsables de la santé publique ont été informés.

La Santé publique de la Nouvelle-Écosse souligne que des personnes pourraient avoir été exposées les 23, 25 et 28 mai.

Elle encourage les personnes qui ont visité le magasin de la rue Almon à surveiller les symptômes jusqu'au 11 juin.

Vendredi, la Nouvelle-Écosse n'a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 - une première depuis le 15 mars, date d'apparition du virus. Samedi, la province annonçait un mort et un nouveau cas d'infection à la COVID-19.