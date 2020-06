Reprise des activités dans le domaine de la production audiovisuelle au Manitoba

Selon le plan du gouvernement, les productions cinématographiques peuvent reprendre si elles garantissent que les acteurs, les employés et le public sont raisonnablement en mesure de garder une distance d’au moins deux mètres, sauf pour de brefs échanges.

Elles doivent aussi respecter toutes les restrictions de voyages provinciales et fédérales.

La directrice générale de On Screen Manitoba, Nicole Matiation, travaille déjà depuis un certain nombre de jours, de concert avec les autorités gouvernementales et un bon nombre de producteurs, pour s’assurer que le retour au travail se fasse dans l’ordre.

Tout le monde a envie de travailler de nouveau, mais on veut être certain qu’on le fait de façon sécuritaire. Le bien-être et la santé de tous ceux qui travaillent dans notre milieu sont nos premières préoccupations.

D’ailleurs, un document devrait être accessible prochainement pour tracer les grandes lignes de cette nouvelle réalité dans l’industrie.

On va publier dans les prochains jours nos recommandations aux producteurs du Manitoba, des exemples sur comment s’organiser avec les équipes plus grandes afin qu’on puisse travailler en toute sécurité.

Du cas par cas

Si tous ont envie d’aller de l’avant avec leurs projets, les grands plateaux de tournage devront faire une évaluation des risques et réinventer de nouvelles façons de travailler, question de limiter le personnel présent. Les productions avec des équipes plus restreintes pourront, elles, recommencer leurs activités prochainement.

Les petites productions locales avec des équipes manitobaines vont pouvoir reprendre le travail assez rapidement. C’est relativement plus simple pour elles de mettre en place la distanciation sociale.

De plus, le Manitoba deviendra peut-être une destination de choix dans les prochaines semaines pour des producteurs d’ailleurs, alors que la province est l’une des premières à permettre de nouveau ce genre d’activité.

Musique et Film Manitoba ont confirmé qu’il reçoive plus d’appels par rapport à la possibilité de tournages cette année au Manitoba. Il y a certainement un intérêt de tourner au Manitoba.

Selon Nicole Matiation, les équipes de tournages sont habituées à s’adapter à différents aléas, la météo par exemple. Ils ont l’inventivité pour faire face à ce genre de défi.

Rester attentif

Chez les Productions Rivard, le directeur général, Louis Paquin, souligne que l’entreprise a, pour le moment, été chanceuse, malgré tout. La présente crise n’étant pas tombée dans un moment lourd en productions.

De notre côté, ça n’a pas été si grave que cela. On était dans une phase où l’on développait beaucoup de projets. Toute l’équipe travaille de la maison, donc on pouvait continuer de ce côté-là.

Pour l’instant, les projets sont majoritairement reportés à l’an prochain, ce qui signifie un décalage dans les entrées de revenues, mais pas de pertes.

C’est certain que nous avons dû remettre des projets sur lesquels on travaillait à l’année prochaine, dont deux projets en lien avec le 150e du Manitoba. On doit gérer une réduction du volume de production, mais sachant que les projets reprennent l’année prochaine, c’est encourageant.

D’ailleurs, M. Paquin souligne que l’aide fédérale permet de compenser cette perte de revenus, tout en gardant l’équipe en place.

Toutefois, la réouverture de l’industrie au Manitoba n’est pas la panacée pour les Productions Rivard, qui ont l’habitude de se déplacer dans plusieurs provinces pour différents tournages.

Ç’a toujours été une force de chez Rivard de pouvoir faire des projets d’envergure nationale au niveau de la production, qui sont représentatifs de la francophonie pancanadienne. Normalement, c’est un avantage, mais dans le cas de la COVID-19, c’est certain que ça va compromettre notre façon de fonctionner.

Si tout n’est pas dramatique pour le moment et que l’année 2021 s’annonce très chargée en productions pour l’entreprise, Louis Paquin suit attentivement la situation dans les autres provinces. Le statu quo serait intenable.

Présentement, il s’agit de défis logistiques, mais si la crise se poursuit après le mois d’août et qu’on doit remettre d’autres projets à l’année prochaine, là il y aura sûrement des impacts financiers et sur les employés.

Avec des informations de Patrick Foucault