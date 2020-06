Un orignal en plein quartier résidentiel à Beauport

Radio-Canada a pu confirmer que l'orignal galopait cet après-midi sur la rue de la Licorne, dans le secteur Courville.

Sur des images captées par un citoyen, on voit l'animal courir dans le quartier résidentiel, non loin de la rivière Montmorency. On aperçoit également un cycliste qui s'apprête à croiser sa route.

Selon nos informations, l'orignal s'est arrêté un moment dans la cour d'une résidence, en fin d'après-midi. Les agents de protection de la faune, ayant reçu plusieurs signalements, ont voulu intervenir.

À leur arrivée, l'animal s'était sauvé sans laisser de trace. Quelques boisés se trouvent à proximité.

La police n'a pas eu à se déplacer sur les lieux de cet incident.