Le camping de Malartic pourra ouvrir sa piscine extérieure et ses jeux d’eau

Les installations sanitaires des piscines et pataugeoires extérieures seront également accessibles, ainsi que les abreuvoirs.

Les rappellent que les dangers de contamination par le coronavirus sont là et demande aux utilisateurs de continuer à respecter les consignes sanitaires.

C'est pourquoi elles recommandent aux usagers qui désirent boire de se munir de gourdes déjà remplies d’eau et d’aller les remplir au besoin.

La nouvelle est bien accueillie par Christal Beauchemin, concessionnaire du camping de Malartic.

Elle va enfin pouvoir permettre aux campeurs de profiter de la piscine extérieure et des modules de jeux d'eau qui font la particularité de l'endroit.

On est très content, ça va faire le bonheur de plusieurs campeurs cet été. Ça fait partie des services les plus populaires au camping qui attirent le plus de gens, donc c'est certain qu'on l'espérait cette annonce-là, et ce matin on était content d'apprendre ça , dit-elle.

Elle précise que les mesures sanitaires seront appliquées sur place pour les employés d'abord et pour les usagers.

Notre équipe est déjà prête, elle a déjà établi des semblants d'horaires pour les dîners, pour ne pas se croiser, respecter les deux mètres entre les employés, et on avait déjà eu l'idée d'enlever les chaises autour de la piscine pour éviter de faire le nettoyage, donc les campeurs vont pouvoir emporter leur chaise personnelle. On s'était préparé pour ça et on va respecter les règlements du gouvernement , explique la responsable.

Elle rappelle que l'accès à la piscine ne sera permis qu'aux campeurs, pour le moment.