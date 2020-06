6 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais, 5 à Ottawa

De ce nombre, 298 personnes sont guéries et 222 sont toujours malades. Au total, 18 personnes sont mortes des suites de la maladie dans la région.

À lire aussi : La COVID-19 fait 2 nouvelles victimes au CHSLD Lionel-Émond et aux Résidences de la Gappe

À l'échelle de la province, on déplore 76 décès supplémentaires, portant le bilan à 4439 depuis le début de la pandémie.

À Ottawa et dans l'est ontarien

À Ottawa, cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés samedi. Le total du nombre de cas recensés dans la Ville, maintenant à 1935, est en baisse de 2 par rapport à la veille, puisque Santé publique Ottawa indique que « 7 cas signalés dans le dernier rapport se sont révélés être des doublons de cas existants ou des cas qui résident à l'extérieur d'Ottawa ».

Par ailleurs, deux nouveaux décès font partie du bilan, ce qui porte le total à 242 et 37 personnes sont hospitalisées.

Aucun nouveau cas ou nouveau décès n'a été signalé dans l'est ontarien.

Avec 323 cas supplémentaires, l’Ontario enregistre maintenant un total de 27 533 cas de la COVID-19. Plus de 21 000 d'entre eux sont considérés comme rétablis.

La Santé publique rapporte par ailleurs 2247 morts, soit 41 de plus que la veille. Des données plus récentes compilées par CBC/Radio-Canada font état de 2310 décès liés au coronavirus. Mais pour la deuxième fois cette semaine, la province compte plus de nouveaux guéris que de nouveaux malades, et voit donc une baisse de ses cas « actifs ».