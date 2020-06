Toronto : une manifestation anti-racisme se déroule dans le calme

La police estime qu'il y a eu entre 3500 et 4000 participants à la marche.

Les manifestants se sont d'abord réunis au parc Christie Pits, sur la rue Bloor. Certains se sont ensuite dirigés vers l'assemblée législative provinciale de Queen's Park. D'autres ont emprunté la rue Bay, puis se sont arrêtés devant le quartier général de la Police de Toronto.

La majorité de l'imposante foule s'est ensuite dispersée. Un groupe est resté devant le QG de la police et a scandé des slogans pendant quelques heures avant de quitter.

Puis, en soirée, une veillée à la chandelle spontanée s'est déroulée dans High Park, près du lieu du décès de la jeune femme.

La manifestation a débuté sur la rue Bloor. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy/CBC News

La mort de Mme Korchinski-Paquet a marqué les esprits en Ontario. Elle est morte suite à une chute de son balcon au 24e étage d'un immeuble à appartements, mercredi. Le chef de la Police de Toronto a fait une sortie exceptionnelle vendredi pour faire un appel au calme.

La manifestation, organisée par le collectif Not Another Black Life, se déroule alors que des émeutes ont frappé les grandes villes américaines cette semaine. Celles-ci sont liées aux relations houleuses entre les forces de l'ordre et la communauté afro-américaine.

Les manifestants demandent aussi justice pour George Floyd, cet homme noir qui a été tué suite à une intervention policière à Minneapolis, au Minnesota, lundi. Le policier impliqué fait maintenant face à une accusation de meurtre.

L'avocat Knia Singh, à droite, accompagné de la famille de Regis Korchinski-Paquet. Photo : Radio-Canada / CBC News

La famille demande d'éviter la violence

Dans un communiqué publié samedi, la famille de Mme Korchinski-Paquet demande que la manifestation reste pacifique.