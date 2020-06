La COVID-19 fait 2 nouvelles victimes au CHSLD Lionel-Émond et aux Résidences de la Gappe

Deux autres résidents de milieux de vie pour aînés de l'Outaouais sont morts de la COVID-19. La santé publique rapporte un nouveau décès au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond et un autre à la phase 2 des Résidences de la Gappe.

Dans leur bilan quotidien de vendredi, les autorités ont rapporté un troisième décès additionnel. Toutefois, il s'agit du préposé aux bénéficiaires Sylvain Roy, dont la mort avait été rendue publique jeudi. L'homme de 56 ans travaillait au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond.

Selon les plus récents chiffres du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, un total de 56 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond ont contracté la COVID-19 jusqu'à maintenant. Du lot, 44 sont toujours porteurs de la maladie et 8 sont morts. À la phase 2 des Résidences de la Gappe, 22 cas sont toujours actifs et 3 résidents sont maintenant morts de la maladie, pour un total de 25 cas confirmés.

Deux autres éclosions ont été rapportées dans des milieux de vie pour aînés de la région depuis le début de la pandémie, soit au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Petite-Nation et au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Champlain-de-Gatineau. Rappelons que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ne comptabilise que les établissements où au moins deux cas de COVID-19 ont été confirmés.

Au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée La Petite-Nation, sept résidents ont contracté la maladie, mais ils sont désormais tous rétablis. L'éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Champlain-de-Gatineau a également touché sept résidents, dont six cas toujours considérés actifs.

Vendredi, la santé publique a également rapporté 5 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais, pour un total cumulatif de 532. De ce nombre, 297 personnes sont guéries et 18 sont mortes, ce qui signifie que la région est toujours aux prises avec 217 cas actifs.

Avec les informations de Laurie Trudel