Le Grand Vancouver déconfine ses aires de jeux

À Vancouver, Surrey et Delta, toutes les aires de jeux seront accessibles à compter du 1er juin. Pour Burnaby et New Westminster, leur réouverture sera progressive. Celles qui rouvriront à cette date ont été choisies en fonction de la proximité des toilettes publiques, afin que les gens puissent facilement se laver les mains.

La plupart des parcs et leurs structures de jeux ont été bouclés en mars pour freiner la propagation de la maladie.

Avec la phase 2 de la relance qui s'entame, et la rentrée scolaire prévue lundi, les autorités sanitaires invitent toutefois les citoyens à faire preuve de prudence.