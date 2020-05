La directrice générale de Saint-Ambroise démissionne

Elle a annoncé au maire de la municipalité, Deny Tremblay, qu’elle mettait fin à son contrat à compter d’aujourd’hui.

Cette démission survient un peu plus d'un an après celle de l'ancien directeur général de la ville. L’ex-mairesse Monique Gagnon et trois conseillers municipaux avaient aussi claqué la porte peu de temps après.

Deny Tremblay a été élu à la tête de la municipalité depuis, mais différents conflits ont éclaté entre lui et le conseil municipal.

Plus de détails à venir