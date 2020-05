Un employé d’un foyer de soins à Atholville est atteint de la COVID-19

Oui, on a eu un cas confirmé de COVID-19 positif chez un de nos employés de nuit, hier, qui a eu un contact avec un individu de la région de Campbellton. On a avisé les services sociaux et les services de santé. Dès aujourd’hui [vendredi], il y a un dépistage de masse effectué dans la résidence en question , affirme Guy Tremblay.

Une centaine de personnes employées ou résidentes de l'établissement pourraient avoir été exposées au coronavirus.

Cet employé a sûrement été en contact avec des résidents de notre résidence, le Manoir de la Vallée, et n’a pas eu de contact avec nos autres entreprises du Nouveau-Brunswick. Ce pourquoi nous avons avisé la Santé publique pour le dépistage de masse des employés ainsi que des résidents du Manoir de la Vallée pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de [...] contamination communautaire , explique Guy Tremblay.

L’employé se repose à domicile et n’éprouve pas de symptômes particuliers pour le moment, selon M. Tremblay.

Avec les renseignements de Nicolas Steinbach