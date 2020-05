Ottawa bonifie son aide aux Autochtones en vue d’une deuxième vague

Nous investissons 650 millions de dollars pour aider les communautés autochtones à [renforcer] les capacités des Premières Nations en soins de santé et soutenir les femmes et les enfants victimes de violences conjugales , a affirmé le premier ministre au cours de son point de presse quotidien, admettant que certaines communautés ne sont pas encore bien équipées pour pallier a ce genre de crise .

Ces fonds iront pour le recrutement de plus d’infirmières et l’achat de matériel spécialisé , a ajouté M. Trudeau. Les services de santé sont essentiels, tout comme l’aide pour des besoins de base dans les réserves, dont l’aide à payer le loyer et l’épicerie.

Plus tôt dans la journée, le ministre canadien des Services aux Autochtones, Marc Miller, avait fait la même annonce, affirmant que l’aide supplémentaire permettra, entre autres, d’augmenter la capacité du personnel soignant de 40 % dans les communautés autochtones du pays.

Cette aide s’ajoute à l'enveloppe de 305 millions de dollars annoncée en mars par Ottawa pour soutenir les Premières Nations et les communautés inuit et métisses en matière de soins de santé, dont l’approvisionnement en équipements médicaux.

La nouvelle aide sera déclinée en trois catégories :

285,1 millions de dollars seront utilisés pour appuyer le système de santé dans les communautés autochtones, en assurant les services de base, notamment dans le cas de nouvelles éclosions;



270 millions de dollars seront investis pour bonifier le programme d’aide au revenu dans les réserves, qui aide notamment les Autochtones à couvrir leurs dépenses quotidiennes;



44,8 millions de dollars serviront à financer 12 nouveaux refuges pour femmes et enfants victimes de violences dans les communautés autochtones.

Ces nouveaux refuges situés dans les communautés offriront aux femmes un endroit sûr et des ressources lorsqu’elles en auront le plus besoin. Justin Trudeau

Le gouvernement fédéral va également octroyer 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq prochaines années, ainsi que 10,2 millions supplémentaires annuellement.

Par ailleurs, 1 million de dollars seront investis chaque année pour aider les communautés à faire de la prévention contre les violences visant les femmes, ainsi que les personnes LGBT ou bispirituelles.