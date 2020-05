Une baleine se dirige vers Montréal

S'il s'agit bien du même animal, il se dirige tout droit vers la métropole et n'aurait pas changé de cap depuis maintenant trois jours d'observations. Rappelons qu'un rorqual a été aperçu à Québec mercredi.

Une autre observation a été signalée jeudi soir dans le secteur de Trois-Rivières, et encore plus à l'ouest vendredi matin, près de Sorel.

Il demeure impossible pour le moment de conclure qu'il s'agit bien du même individu, même si les probabilités sont fortes. On n'a pas de bonnes images pour le confirmer hors de tout doute , explique Marie-Ève Muller, responsable des communications au Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins.

Reste que de voir un rorqual à bosse s'aventurer aussi profondément dans le fleuve Saint-Laurent est extrêmement rare. En fait, il s'agit d'une première observation du genre au Réseau québécois d'urgences pour les mammifères marins (RQUMM), davantage habitué aux signalements de bélugas, de phoques ou de rorquals communs.

D'après les premières hypothèses, toujours en supposant que c'est bien le même animal, le voyageur insolite semblerait désorienté.

Risque de collision

À mesure que les observations progressent vers l'ouest, les risques de collision [avec des navires] augmentent , s'inquiète Marie-Ève Muller. Le fleuve rétrécit de plus en plus, et c'est particulièrement étroit dans le coin de Sorel , précise-t-elle.

Mme Muller appelle donc les plaisanciers et les navigateurs à la vigilance, d'autant plus que ceux-ci n'ont pas l'habitude de cohabiter avec les baleines dans ces secteurs. Elle rappelle qu'un rorqual à bosse est un imposant mammifère marin pouvant atteindre jusqu'à 17 mètres.

Une équipe du RQUMM est en préparation pour se rendre sur le terrain et récolter des données. En attendant, on recommande de maintenir une distance d'au moins 100 mètres, idéalement 200 mètres. Des patrouilleurs de Pêches et Océans Canada assurent de leur côté une vigie là où les observations ont été rapportées.

La prudence est toujours de mise pour les plaisanciers qui se trouvent en aval (vers l'est) puisqu'il n'est pas impossible que le rorqual fasse demi-tour, ce qui serait d'ailleurs le scénario espéré. Auquel cas il pourrait rapidement se retrouver à nouveau à la hauteur de Québec et regagner l'estuaire.