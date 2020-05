L'église du Très-Saint-Sacrement en voie d'être sauvée

En devenant bien patrimonial, l’église du chemin Sainte-Foy sera obligatoirement restaurée et protégée.

Nathalie Roy dit avoir entendu les citoyens qui réclamaient la préservation du patrimoine historique, artistique, architectural, et paysager qu’elle représente.

Le conseiller municipal du secteur et ancien marguillier de la paroisse, Yvon Bussières, a fait la demande à la ministre en août dernier pour que l'église soit classée bien patrimonial.

J'ai fait un sondage et dans Montcalm-Saint-Sacrement, 81 % des gens souhaitaient à l’époque une reconnaissance patrimoniale de l’église et sa conservation , affirme-t-il.

Une grue a été déployée pour l'inspection du bâtiment, en juin 2019. (Archives) Photo : Radio-Canada / Renald Gingras

Dommages importants

L’église du Très-Saint-Sacrement est fermée depuis le mois de septembre dernier.

Une partie de la façade ouest de l’église s’est effondrée à deux reprises. Des blocs de pierre se sont détachés de la structure et un des clochers présente aussi une faiblesse.

Les travaux nécessaires pour sécuriser l’église du Très-Saint-Sacrement sont évalués à au moins 3 millions de dollars.

Le lieu de culte est en vente depuis plus d'un an et la fabrique de la paroisse n'avait pas prévu exiger du nouvel acquéreur que l'église soit conservée, ce qui laissait place à une démolition.

Yvon Bussières affirme qu'une offre d'achat a été retenue par le diocèse de Québec.

Maintenant qu'elle est en voie d'être préservée, le conseiller municipal souhaite que l'église serve à la communauté.

Est-ce que l’école internationale de Saint-Sacrement a besoin de locaux? Est-ce que la Saint-Vincent-de-Paul pourrait revenir au sous-sol de l’Église? Est-ce que l’église, comme Saint-Charles-de-Limoilou, peut revenir à la communauté pour répondre à des besoins? Elle est emblématique , plaide-t-il.

Valeur patrimoniale

L’église du Très-Saint-Sacrement est étroitement liée à l'histoire du quartier Saint-Sacrement.

L'église actuelle a été construite de 1920 à 1924.

Selon le communiqué émis par le ministère de la Culture, cette église est représentative de l'architecture religieuse des premières décennies du 20e siècle par sa monumentalité et son style inspiré des lieux de culte médiévaux.

Elle témoigne aussi de l'utilisation de plus en plus répandue des structures en acier pour les édifices de grandes dimensions érigés pendant cette période.

L'église contient également des vitraux exécutés par le maître verrier Marius Plamondon entre 1953 et 1961, et du mobilier intégré dessiné par l'architecte Adrien Dufresne entre 1943 et 1951.