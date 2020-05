Un chauffard percute six véhicules en fuyant les policiers de Québec

Un homme de 36 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu devra faire face à plusieurs accusations après avoir percuté six véhicules, dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le secteur de Charlesbourg, à Québec.

L'homme a d'abord été intercepté sur l'autoroute de la Capitale vers 1 h 30, pour une infraction au Code de la sécurité routière.

Après avoir échangé avec les policiers, il a pris la poudre d'escampette.

Les patrouilleurs ont tenté de le rattraper en vain. Ils ont perdu sa trace dans les rues de Québec.

Quelques instants plus tard, le fuyard a toutefois perdu la maîtrise de sa voiture et percuté quatre autos et deux motos stationnées sur la 6e Avenue Est.

Légères blessures

Il a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures légères. Une fois rétabli, il sera accusé d'avoir fui les policiers et de possession de stupéfiants.

Les policiers ont en effet retrouvé dans son véhicule de bonnes quantités de liquide qui s'apparente à du GHB et des comprimés qui semblent être de la métamphétamine.